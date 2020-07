Ende des Merkel-Traums: Schuldnerberatungsstellen rechnen mit ganz neuen Schichten…

Die Regierung von Angela Merkel hat sich in den vergangenen mehr als zehn Jahren mit verschiedenen Koalitionen tapfer gegen unterschiedlichste Krisen gestellt. Das Erfolgsrezept ist im Grunde das immerselbe: Wir pumpen mehr Geld in ausgesuchte Verwendungen. Mal darf sich die Industrie freuen (Rabattsubventionen im Jahr 2008 beispielsweise), mal dürfen sich Rentner freuen (Lebensleistungsrente, das Heilsche Ungetüm), mal sind es irgendwie alle (Mehrwertsteuersenkung) und mal einfach Großkonzerne wie die Commerzbank oder die Lufthansa, die Anteile an den Staat verkaufen können. Dennoch sind Weiterlesen...