Erfolge im Impfstoff-Drama: Gates auf den Leim gegangen?

Die EU müht sich, das Corona-Problem schnell in den Griff zu bekommen. Jetzt hat Dietmar Hopp, Milliardär und Mehrheitseigner von CureVac, Tübingen, kundgetan, der Impfstoff könne im Januar oder Februar 2021 auf den Markt kommen. Er sei grundsätzlich optimistisch. Auch Bill Gates ist an diesem Unternehmen beteiligt – jener Philantrop also, dem viele Kritiker (auch) unlautere Absichten unterstellen.

BioNTech aus Deutschland hat zusammen mit Pfizer zudem die ersten Ergebnisse der eigenen klinischen Studie bekanntgegeben. Das Unternehmen zeigt sich optimistisch. Erste Antikörper seien Weiterlesen...