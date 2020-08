ERNEUT bestätigt: Globale Wirtschaft hilft nicht mehr…

Die Angst vor einem weltweiten Zusammenbruch wird massiver. So gibt es Analysten, die davon ausgehen, im Herbst würden vor allem Banken und dann infolgedessen zahlreiche Industrieunternehmen (die Financiers benötigen) enorme Schwierigkeiten erleiden müssen. Der Finanzminister Deutschlands, Olaf Scholz, sieht indes die Antwort nicht in einem nationalen Alleingang zur Wirtschaftskrise, sondern vor allem die EU gefragt. Den Sozialismus in seinem Lauf… so Erich Honecker früher, hält weder Ochs noch Esel auf. Schon jetzt diskutieren die Regierungen über neue Schulden – und nicht Weiterlesen...