Erst Regierung, dann Lobbyist: Der Karriereweg aus der deutschen Politik

Deutsche Politiker lassen sich ihren Ausstieg aus der Politik oftmals bestens vergolden. Ausgerechnet von der Wirtschaft allerdings, die sie vorher reguliert haben, so Kritiker. Ein Musterbeispiel ist etwa Altkanzler Gerhard Schröder, der sich in Russland bezahlen lässt. Die jüngsten Zahlen einer Untersuchung zeigen, weshalb Kritiker den Ex-Regierungsmitgliedern in Deutschland zu große Nähe zur Wirtschaft vorwerfen.

13 Regierende ausgeschieden = 50 Jobs

So hat der „Spiegel“ nun aufgezeigt, wie viele „neue“ Jobs frühere Regierungsmitglieder inzwischen annehmen. Die Bundestagswahl 2017 hat zahlreiche Regierungsmitglieder aus dem Hier weiterlesen...