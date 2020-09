Erstaunlich: AOK-Vorstand fordert in Corona-Zeiten WENIGER Kliniken

In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland forderte der Vorstandsvorsitzende der AOK-Krankenkasse, Martin Litsch, in Deutschland müssten Kliniken abgebaut werden. Dies ist vor allem finanziellen Problemen geschuldet, die Krankenkassen in Deutschland nun hätten. Die Auslastung in den Krankenhäusern sei nach der – ersten – Corona-Phase wieder annähernd normal. Die Krankenhäuser hatten Operationen verschoben und Intensivkapazitäten für Corona-Patienten freigehalten. Auch wären zahlreiche Menschen wegen der Angst vor einer Ansteckung beim Arzt nicht in Arztpraxen gegangen. Dies erwies sich offenbar unter dem Strich Weiterlesen...