Erstaunliche Erkenntnis: Maske trainiere Atemmuskulatur

Das ZDF meldete sich mit einer erstaunlichen Erkenntnis zu Wort. Die Atemmaske, die uns in der Corona-Krise schützen soll, habe nicht nur Schutz-Eigenschaften. Einer Meldung von „MMNews“ zufolge sei die Maske geeignet, um die Atemmuskulatur zu trainieren. Sie sei „gut“ für die Lunge. Die Meldung setzt sich fort: „Wir gewöhnen uns an den etwas erhöhten CO-2-Spiegel in unserer Atemluft und das verbessert unsere Kondition“.

