Erzbischof Vigano warnt vor NWO und betet für Trump

Erzbischof Carlo Maria Vigano veröffentlichte jetzt einen weiteren Brief an Präsident Donald Trump, mit dem er weltweit für Aufsehen sorgte. Bereits im Mai erregte Vigano, der schon im August 2018 den Rücktritt von Papst Franziskus gefordert hatte, mit seinem öffentlichen Appell die Gemüter: https://www.watergate.tv/mainstreammedien-bezeichnen-kardinaele-die-vor-nwo-warnen-als-verschwoerungstheoretiker/. In seinem neuen Schreiben warnt Vigano erneut vor einer Weltelite, die eine „Gesundheitsdiktatur“ errichten wolle und bezeichnet die US-Präsidentschaftswahlen als „Kampf biblischen Ausmaßes“. Das Schreiben, welches Sie anbei im Original finden, wurde am Wochenende in mehreren Weiterlesen...