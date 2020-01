Erziehung zum guten Menschen: Verkleidungsverbot in einer Kita

Einen spektakulären Fall von Erziehung und Volkserziehung meldet nun die „Welt“ aus Erfurt. In einer Kita sei es Kindern verboten, am Fasching in diesem Jahr Kostüme anzulegen. Der Kindergarten wolle die Kinder „sensibilisieren für Stereotype“.

Erstaunliche Volkserziehung

Die Anweisung lässt keine Fragen offen: „Bitte verkleiden Sie Ihr Kind am Rosenmontag und Faschingsdienstag nicht“, so der Brief des Kita-Teams an die Eltern. Wer dennoch Kleidung mitbringe oder mitgebe, müsse damit rechnen, dass die Kostüme „an beiden Tagen im Fach des Kindes verbleiben“.

