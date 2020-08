EU-Anti-Bargeldkampf in voller Fahrt: Mainstream und Menschen – aufwachen!

Die Gegner eines Bargeldverbotes in Deutschland (und in der EU) sind hell entsetzt. Die nächsten Schritte zum Bargeldverbot sind bereits gemacht. Seit dem 1. Juli dürfen die Menschen in Italien nur noch bis zu 2.000 Euro Rechnungen in bar begleichen. Wer dagegen verstößt, muss eine Strafe über 2.000 Euro oder mehr in Kauf nehmen.

Obergrenze wird sinken

Es ist schon geplant, ab 2022 nur noch 1.000 Euro als Obergrenze zu akzeptieren. Wer also in Italien beispielsweise ein teureres Smartphone zu erwerben, muss mit Weiterlesen...