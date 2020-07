EU-Gipfel ebnet Weg in die Schuldenunion – und an Ihr Geld

Noch am Sonntag hielt es Bundeskanzlerin Angela Merkel laut Medienberichten für „möglich“, dass der EU-Gipfel in Brüssel scheitern könne. Da man sich noch am Sonntagabend nicht über ein Corona-Hilfspaket von 1,8 Billionen Euro einigen konnte, wurde der Gipfel unplanmäßig verlängert. Noch am Sonntagvormittag sagte Merkel den Journalisten, dass sie nicht wisse, ob es zu einer Lösung komme: „Es gibt viel guten Willen. Aber es gibt auch viele Positionen. Und so werde ich mich dafür einsetzen. Aber es kann auch sein, dass Weiterlesen...