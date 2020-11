EU-Haushalt: Neun Mal Betrug?

Der sogenannte Europäische Haushalt ist nun vom Rechnungshof untersucht worden. Der erkannte Medienberichten nach in zahlreichen Fällen „Vergabefehler“. In neun Fällen soll sogar Betrug vorliegen – ein schlechtes Signal für die EU, deren Glaubwürdigkeit als Zentralorgan von vielen Seiten ohnehin oft genug in Frage gestellt wird.

EU: Jahresbericht sieht gut 4 Milliarden Euro Fehlausgaben

Dabei meldete der Rechnungshof für die EU, dass im Jahr 2019 über vier Milliarden Euro aus dem Budget der Europäischen Union „fehlerhaft ausgegeben“ worden sein sollen. Insgesamt beliefen sich Weiterlesen...