EU-Kommission will „Desinformation unter Strafe stellen“

Die Vizekommissionschefin für „Werte und Transparenz“, Vera Jourova, will das Verbreiten von Falschmeldungen und gezielter Desinformation unter Strafe stellen. Dem „Spiegel“ sagte sie, dass entsprechende Änderungen im Strafrecht von EU-Staaten notwendig seien, um ein Verbot von „sicherheitsrelevanter Desinformation“ unter Strafe zu stellen.

EU: Überstaatliche Organisation mischt sich ein….

Falschnachrichten könnten Panik schüren und seien daher sicherheitsrelevant. In einigen EU-Ländern gebe es bereits entsprechende strafrechtliche Verbote. Diese könnten Vorbild für diejenigen EU-Staaten werden, in denen Desinformation noch nicht verboten sei. In den kommenden Monaten Hier weiterlesen...