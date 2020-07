EU lockert jetzt Impfstoff-Test-Regeln mit genetisch veränderten Organismen!

Die EU hat nun die Regeln für die Tests an Impfstoffen gegen das Corona-Virus gelockert. Soweit Covid-19-Arzneimittel mit genetisch veränderten Organismen (GVO) getestet werden, benötigen diese keine Umweltverträglichkeitsprüfung. Dies gilt auch für den Einsatz “offiziell noch nicht genehmigter Covid-19-Arzneimittel mit genetisch veränderten Organismen”. Diese Verordnung würde so lange gelten, wie die WHO Covid-19 als Pandemie einstuft ODER – und dies wird teils nicht so deutlich dargestellt – die EU-Kommission selbst “eine gesundheitliche Krisensituation aufgrund von Covid-19” behauptet. Der letzte Punkt hat Weiterlesen...