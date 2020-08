EU-Niedrigzinsen erreichen Staatsmedien: Altersversorgung in Gefahr?

Die Altersversorgung bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gilt in der Regel als recht üppig. Kritiker argwöhnen recht häufig, dies könnte die wohlfeile Berichterstattung über die Regierenden in Bund und Ländern fördern. Nachweisen lässt sich der Zusammenhang nicht. Jedoch wird auffallend wenig darüber berichtet, wie sich 12 Jahre Niedrigzinsen in diesem Land bis dato niedergeschlagen haben. Lebensversicherte können davon ein Lied singen. Die Überschüsse sinken und sinken. Nun dürfte auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern die Folge der Niedrigzinsen langsam angekommen sein. Der rbb Weiterlesen...