EU-Politik: Höhere Krankenkassenbeiträge wegen Niedrigzinsen?

Die Niedrigzinsen in der EU und in Deutschland werden sich auch 2020 bei Ihnen niederschlagen. Versicherungen haben inzwischen die Überschussrenditen weiter gekürzt, selbst der Marktführer Allianz konnte die bisherigen Versprechungen nicht aufrecht erhalten. Sparkassen kündigen Prämiensparverträge und immer mehr Banken geben die Negativzinsen an Bankkunden weiter. Auch Krankenkassen müssen ihr Geld an Kapitalmarkt anlegen – und dies wird sich in den Ergebnissen auch Ihrer Kasse niederschlagen. Schon jetzt haben die Krankenkassen einen Verlust erzielt, wie wir berichtet haben.

