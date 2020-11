EU schließt Vertrag über Corona-Impfstoff

Die Mainzer Firma BioNTech hatte mit ihrem Partner Pfizer am Montag bekanntgegeben, der hauseigene Impfstoff gegen das Corona-Virus würde nun zu 90 % Schutz versprechen. Der Impfstoff selbst wird derzeit im laufenden Verfahren von der EMA, der EU-Gesundheitsbehörde, geprüft. Zudem beantragen BioNTech und Pfizer bei der FDA, der US-Gesundheitsbehörde, das Zulassungsverfahren. Dies ist eine Nachricht, die in den Medien und an den Börsen gefeiert wurde.

Das Problem: Die EU hat bis dato noch keinen Vertrag mit BioNTech abgeschlossen – anders als die Weiterlesen...