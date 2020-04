EU warnt vor dem Auseinanderbrechen der Union

Die Corona-Krise, die auch in der EU und in Deutschland zu einer Finanz- und Wirtschaftskrise geführt hat, wird die Europäische Union vermutlich zum endgültigen Auseinanderbrechen bringen. In Italien werden bereits EU-Flaggen verbrannt und EU-Fahnen in italienischen und französischen Behörden-Büros durch die nationalen Fahnen ausgetauscht. EU-Politiker befürchten nun, dass die Corona-Krise die EU zum Auseinanderbrechen bringen könnte.

Was durch den Brexit begonnen wurde, könnte durch die aktuelle Krise nun besiegelt werden. Durch die Finanzkrise 2008 und die Migrationskrise seit 2015, die zum großen Weiterlesen...