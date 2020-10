EZB entwickelt digitalen Euro – Bargeld ade?

Während die Bevölkerung jeden Tag mit neuen Schreckensmeldungen von Medien und Politik in Panik gehalten und abgelenkt wird, laufen hinter den Kulissen bei der EZB still und heimlich Vorbereitungen für die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung. Hat die EZB vor, ein digitales Euro-Geldsystem einzuführen, das Bargeld abzuschaffen und die Bevölkerung so endgültig kontrollier- und disziplinierbar zu machen?

