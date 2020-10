EZB plant neue Ziele: Bald könnte alles noch teurer werden

Derzeit finden bei der EZB nicht nur Pläne für die Einführung eines digitalen Euro statt. Die EZB denkt auch darüber nach, das Inflationsziel zu ändern. Nachdem die Zinsen seit Jahren im Null- und teilweise auch im Minusbereich sind, könnte ein neues Inflationsziel Millionen Sparer in ganz Europa noch härter treffen. Will sich Lagarde an der Federal Reserve orientieren, der US-Notenbank? Diese hatte vor kurzen ihr Inflationsziel „adaptiert“. Nach Phasen niedriger Inflation wird der Preisauftrieb zunächst nicht mehr durch die Geldpolitik gebremst, Hier weiterlesen...