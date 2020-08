Fallzahlen sinken – aber nicht für Merkel

Angela Merkel hat kürzlich angemerkt, dass sie ein Corona-Desaster befürchtet. In Hamburg und in Schleswig-Holstein scheinen die Corona-Fallzahlen bereits wieder zu sinken. Zudem wurde bekannt, dass die Quote derjenigen, die beim Messen als möglicherweise infiziert gelten, praktisch gleich bleibt. Während noch in der Hochzeit 8 % der Gemessenen infiziert waren, sind es aktuell nach den vorliegenden Zahlen des RKI, des Robert-Koch-Instituts, lediglich 0,96 %.

Die Krisenstimmung ist offenbar nicht angemessen. Dennoch hat Angela Merkel kürzlich in einer Video“schalte“ gewarnt…

