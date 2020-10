FDP findet neue Corona-Maßnahmen „unverhältnismäßig“

Am Freitag hat Bundesdiktatorin Angela Merkel mit den Oberhäuptern von 11 Städten striktere „Corona-Maßnahmen“ zur „Eindämmung des Virus“ beschlossen. Mit dabei sind nun abendliche Ausgangssperren wie in Frankfurt oder Alkoholverbot wie in Berlin. Auch andere Städte denken über entsprechende Maßnahmen statt. Zudem gilt ab Montag Maskenpflicht in Frankfurt und Berlin auf belebten Plätzen und Straßen.

Grundrechte mit Füßen getreten

In Bayern hat Ministerpräsident Söder ein Beherbergungsverbot für Reisende aus inländischen Bundesländern angeordnet, in denen es „Corona-Hotspots“ gibt. Wie grundrechtskonform diese Hier weiterlesen...