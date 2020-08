Fernsehmacher fordern Ausfallfonds für nächsten Lockdown

Fernsehproduktionsgesellschaften sehen sich in ihrer Existenz bedroht, wenn es zu einem weiteren Ausfall wg. der Corona-Pandemie kommen sollte. Ein zweiter Lockdown also, der die Fernsehproduktionen gefährden würde, heißt es. In einem Aufruf, hier publiziert durch die „FAZ“, fordern sie einen bundesweiten Ausfallfonds für den Fall der Fälle. Der Produzent solle dann den „gesamten Schaden dem Fonds melden“. Der Fonds hätte quasi als Versicherungsunternehmen die Aufgabe, die Schadenssumme zu beziffern und zu bezahlen – zu 80 %. Den Rest sollten beispielsweise die Weiterlesen...