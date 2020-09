Financial Times lobt Schwedens Strategie in Corona-Kampf

Die Financial Times hat jetzt in einem Tweet betont, dass die Strategie Schwedens im Kampf gegen das Corona-Virus offenbar erfolgreich sei. Der Trend hebe sich von den Zahlen in anderen skandinavischen Ländern ab. Sowohl in Dänemark wie auch in Norwegen, so demonstriert die FT, seien die Zahlen der Neuansteckungen höher. Der Chef-Virologe der Regierung Schwedens, Anders Tegnell, hatte bereits zu Beginn der Pandemie darauf verwiesen, so schreibt es der FT-Berichterstatter Richard Milne, dass Tegnell erst im Herbst beurteilen wolle, wer erfolgreicher Weiterlesen...