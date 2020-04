Finnland: So hätte es auch laufen können im Merkel-Land

Während die Regierung in Deutschland sich noch immer darin sonnt, dass andere Staaten wegen der geringen Anzahl Verstorbener sich fragen, was hier besser gelaufen sei, werden zunehmend massive Fehler bekannt. Die geringe Anzahl Verstorbener in Deutschland, so Kritiker, dürfte mit gut 4.000 im Vergleich zu den vier- bis fünffachen Werten in Italien oder Spanien auch damit zusammenhängen, dass die Verstorbenen in Deutschland nicht auf das Corona-Virus untersucht wurden. Doch zeigt ein anderes Land, Finnland, wie es auch hätte laufen können.

