Flucht aus Deutschland: Rentner gehen…

Zahlreiche Menschen aus Deutschland zieht es im Rentenalter ins Ausland. Der jüngste sogenannte „Rentenatlas“ zeigt, wie groß die Auswanderungswünsche offenbar sind. Dies dürfte nicht nur dem Wetter geschuldet sein, sondern auch den wirtschaftlich anderen Verhältnissen. Dabei sind es vor allem die sogenannten „aktiv Versicherten“ aus dem Ausland, die in Deutschland die Rentenkasse noch stützen. Mehr als 90 % der „aktiv Versicherten“ aus der EU zahlen demnach Beiträge in die Rentenversicherung in Deutschland ein.

