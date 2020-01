Frankreich brannte und brennt….: So stürzt man eine Rentenreform

In Deutschlands Medien ist es aktuell sehr ruhig geworden in Bezug auf die Proteste in Frankreich. Dabei haben die Franzosen erst jüngst gegen die Rentenreform protestiert – und einen immensen Erfolg errungen. Am 11. Januar hat der Premierminister unseres Nachbarlandes, Édouard Philippe in der Öffentlichkeit bekanntgegeben, er werde die Regelung um das Renteneintrittsalter aus dem Reformpaket streichen lassen (vorerst). Allerdings bleiben die Wunden tief. Schließlich hatten die Streikenden den Verkehr in Paris quasi lahmgelegt. Chaotische Zustände in den Straßen von Paris Hier weiterlesen...