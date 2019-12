Frankreich: Streiks an Weihnachten legen das Land lahm

Offenbar entgegen der Erwartungen der Macron-Regierungen haben die französischen Gewerkschaften ihre Streiks auch an den Weihnachtsfeiertagen fortgeführt und das Land damit weitgehend lahmgelegt. Bereits an Heiligabend waren Zehntausende, die ihre Familien an Weihnachten besuchen wollten, in Paris gestrandet. Am ersten Weihnachtsfeiertag gingen in der Hauptstadt viele Einheimische und Touristen bei sonnigem Wetter zu Fuß oder versuchten, einen Bus zu ergattern. Mietwagenanbieter und Taxis waren mit der großen Nachfrage vollkommen überfordert.

