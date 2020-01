Französisches Lehrbuch: „CIA ist für 9/11 verantwortlich“

Ein französischer Verlag hat ein Geschichtsbuch herausgegeben, in dem die CIA als Drahtzieher für die Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001 genannt wird. Nachdem der Verlag von einer Gruppe von Schullehrern und in den sozialen Medien als Verbreiter von Verschwörungstheorien bezichtigt wurde, sah sich dieser gezwungen, sich öffentlich zu entschuldigen.

Wie die britische BBC berichtet, handelt es sich um ein Lehrbuch der Geschichte des 20. Jahrhunderts für Studenten des Grundstudiums an Universitäten.