Franzosen kündigen Massenproteste ab 9. Januar an

Von den deutschen Medien weitgehend unbeachtet haben die französischen Gewerkschaften auch über Weihnachten beinahe das ganze Land lahmgelegt. An Heiligabend sowie an den anderen Weihnachtsfeiertagen ging in Paris nichts mehr. Schon seit dem 7. Dezember legen Streiks das Land weitgehend lahm. Die Streiks richten sich gegen die Rentenreformpläne Macrons. Auch die Neujahrsansprache des französischen Präsidenten konnte die Gewerkschaften nicht besänftigen. Sie kündigten ab dem 9. Januar 2020 neue Massenproteste gegen Macrons Politik an, denn Macron will an seinen Rentenreformen weitgehend festhalten,