Frau Merkel: Der Corona-Lockdown-Preis ist da

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt und steigt. Inzwischen zählen die Agenturen mehr als 0,5 Millionen Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren hätten – seit Beginn der Lockdown-Maßnahmen durch die Regierungen in Bund und Ländern. Die Zahlen der Menschen in Kurzarbeit ist mit annähernd 5 Millionen noch größer. Wahrscheinlich wird das gesamte Desaster erst im Herbst sichtbar. Dann fallen die Erleichterungen zur Anmeldung von Insolvenzen aus – mit der Folge, dass zahlreiche Unternehmen Insolvenz anmelden müssen.

Dann dürfte, so die Schätzung dieser Redaktion, auch Weiterlesen...