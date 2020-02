Freude für die Spahn-Regierung: Krebs-Versprechen soll gehalten werden…

In den kommenden zehn Jahren wird Krebs nach Meinung des Onkologen Wolfgang Knauf eine „beherrschbare Erkrankung“ sein. Eine „Heilung“ sei dies nicht, so ein Bericht des „Focus“ über den Onkologen. Dennoch hielte er es für „realistisch“, es zu schaffen, dass der Krebs zu einer „chronischen Erkrankung“ würde. Das wiederum würde in der Praxis bedeuten, die Erkrankung ermögliche im Regelfall ein sehr langes Leben. Bestenfalls sei dies sogar so lange möglich wie für den Fall, dass dieser Patient keine Krebserkrankung erlitten hätte.

