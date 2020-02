„Fridays for Future“-Mitglieder halfen bei Hamburg-Auszählung

Bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg am vergangenen Sonntag ist es bei der Stimmenauszählung offenbar zu einer „Panne“ gekommen. Medienberichten zufolge soll die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert sein und zieht somit nicht wieder in das Parlament ein. Durch eine „Verwechslung“ im Bezirk Langenhorn sollen „versehentlich“ die 22,4 Prozent der Grünen den Liberalen zugeteilt worden sein. Es habe sich um einen „menschlichen Fehler“ gehandelt, hieß es. Die Wahlhelfer seien bei der Auszählung „in der Spalte verrutscht“, so Medienberichte.

So dürfte das Wahlergebnis nun Hier weiterlesen...