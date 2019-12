Frohe Weihnacht: Die Strompreise sind so hoch wie nie

Fast, so Kritiker, sieht es so aus, als gäbe es das Klimapaket schon. Jetzt sind die Strompreise in Deutschland auf dem höchsten Stand aller Zeiten, so das Verbraucherportal Verivox nach einem Bericht des „Handelsblatts“. Allein im Jahr 2019 haben sich die Strompreise bereits um gut 3 % erhöht. Wer etwa 4.000 KWh pro Jahr braucht (etwa eine Familie) muss derzeit 29,66 Cent pro KWh zahlen. Am Jahresanfang wurden noch 28,82 Cent fällig. Dies ergibt deshalb einen Mehraufwand von etwa 30 Euro. Hier weiterlesen...