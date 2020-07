Frühere Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche: Zwangsisolation in Pflegeheimen beenden

Die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Margot Käßmann, forderte in der „Zeit“ nun, die Zwangsisolation alter Menschen in den Pflegeheimen zu beenden. Dies ginge so nicht weiter, so die Theologin. Niemand dürfte in den „Heimen alleingelassen“ werden. Angehörige würden noch immer daran gehindert, Kontakt zu Heimbewohnern zu pflegen. „Viele führen sich geradezu ihrer Freiheit beraubt.“

Auch die Kirchen sollten sich darum bemühen, dass niemand „in Einsamkeit und Isolation“ verzweifeln müsse. Zudem dürfte kein Mensch „allein, abgeschottet“ und ohne „seelsorgliche Begleitung sterben“ Weiterlesen...