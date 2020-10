Fussball oder Pflegeheime? Wer bekommt in Deutschland Schnelltests?

Vielleicht sind in Deutschland doch nicht alle so gleich wie andere. Schon jetzt wird sichtbar, dass die nächste Stufe des Lockdowns vor allem jene treffen wird, die schon bei der ersten Maßnahmenwelle über Wochen und Monate eingesperrt waren: Alte und Erkrankte, die in Pflege- oder Altenheimen bald ohne Außenkontakt ihr Dasein fristen werden. Möglicherweise ist das Kontaktverbot auch zum Schutz der jeweils dort zu Pflegenden gedacht, möglicherweise funktioniert es. Eine andere Lösung wäre gegeben, wenn Besucher – und seien es nur Hier weiterlesen...