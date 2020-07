G7-Gipfel ohne Merkel? Verschweigen die Medien die wahren Hintergründe?

Der diesjährige G7-Gipfel sollte im Juni in Camp David in den USA stattfinden. Aufgrund der Corona-Krise wollte Präsident Trump den Gipfel zunächst per Videokonferenz abhalten, dann entschied er sich aber, den Gipfel auf September zu verschieben. Trump äußerte zudem, dass er auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin wieder beim Gipfel dabei haben wolle. Vor allem bei Merkel & Co. ist das Vorhaben des amerikanischen Präsidenten nicht auf Gegenliebe gestoßen. Wir dürfen gespannt sein, wo und in welcher Konstellation der Gipfel dann Weiterlesen...