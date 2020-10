Gegengift gegen steigende Panik: WHO mit einer beruhigenden Zahl!

Die Fallzahlen in Deutschland steigen. Am Mittwoch wurden mehr als 6.600 neue positiv Getestete gemeldet. Dies sei Rekord, hieß es sogleich. Der Rekord hängt zum einen mit den eminent gestiegenen Testkapazitäten zusammen, zum anderen mit dem Infektionsgeschehen. Nun wird es brisant: Der Lockdown kommt überall näher. In den Niederlanden gibt es einen Teillockdown, in Frankreich Ausgangssperren (nachts) in Großstädten. In Spanien wird / wurde Madrid praktisch abgeriegelt. Deutschland wird hinterherziehen. Dabei ist die Basis der Entscheidungen bedenklich. Selbst die WHO (Weltgesundheitsorganisation) Hier weiterlesen...