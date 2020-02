GEZ-Beiträge: Erhöhung VIELLEICHT nicht möglich….

Gute Nachrichten könnte es für all jene geben, die keine erhöhten Rundfunkbeiträge zahlen möchten. Sofern die Regierung von Sachsen-Anhalt durchhält, dann könnte die Erhöhung scheitern. Denn das Bundesland kann sein Veto einlegen. „Es steht Spitz auf Knopf. Gut möglich, dass der Staatsvertrag durchfällt“, so der Chef der Staatskanzlei in Sachsen-Anhalt von der CDU gegenüber der „Mitteldeutschen Zeitung“.

Sparprogramm gefordert

Der Staatsminister fordert demnach ein „striktes Sparprogramm“ ein. Die Vorschläge der „Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF)“ sind demnach strikt umzusetzen. Es Hier weiterlesen...