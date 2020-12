GEZ-Sender-Humor: „Meine Oma liegt im Koma“

Die GEZ-Sender geben sich derzeit alle Mühe, im Kampf gegen das Corona-Virus an der Front … in der ersten Reihe zu stehen. Kritiker beklagen tägliche Belehrungen in den diversen „Nachrichtensendungen“ oder in Talkshows mit ausgesuchten Teilnehmer-Meinungen. Dass die Zahlen an positiv Getesteten derzeit tendenziell offensichtlich weiter steigen, ist nach fast durchgängiger Auffassung wohl insbesondere den „Querdenkern“ zu verdanken, den Leugnern, die auf wenigen Demonstrationen an der frischen Luft wohl das Virus bis in die Altenheime tragen.

Kritiker halten diese Darstellung für in Hier weiterlesen...