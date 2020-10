Glückwunsch: ARD mit Corona-Sendung wider die eigene Haltung

Die ARD hat es nun geschafft, eine Sendung zum Corona-Virus zu bringen, die so die wenigsten Menschen erwartet hätten. Die üblicherweise wahrgenommene Haltung zum Corona-Virus und dessen Verbreitung ist in den öffentlich-rechtlichen Medien nach Meinung von Kritikern recht einseitig. Solche Virologen wie Prof. Bhakdi werden wissentlich ausgesperrt, während Prof. Karl Lauterbach als Kontrapunkt in dieser Debatte “am liebsten einmal pro Woche” (Markus Lanz) eingeladen wird. Nun gab es eine Sendung, die sich von der bisherigen Berichterstattung deutlich absetzte.

Corona-Sondersendung

Der Blog “reitschuster.de” urteilt, Hier weiterlesen...