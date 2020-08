Goldverbot? „Gold die perfekte Blase“, stänkert eine linke Zeitung

Die Berichterstattung in den Medien ist nach Meinung vieler Beobachter inzwischen in Richtung Regierungsfürsprache abgeglitten. Dies scheint auch für die „TAZ“ zu gelten, die sich in einem Kommentar mit dem Phänomen „Gold“ beschäftigt. Während die Euro-Schulden weiter explodieren (allein die Corona-Hilfen kosten 1,8 Billionen Euro), während die Zinsen erbarmungswürdig niedrig sind, steigt der Goldpreis auf immer neue Rekordhöhen. Warum? Die Menschen scheinen dem gelben Edelmetall zu trauen. Nur die „TAZ“ nicht.

Gold ist wertlos

Wenn es nach einer Wort-für-Wort-Interpretation geht, dann habe Gold Weiterlesen...