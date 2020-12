Großbritannien verteilt Vitamin D-Präparate gegen Corona-Virus

Erstaunlich: Vitamin D zur Vorbeugung gegen die Wirkung des Corona-Virus galt bis dato vielerorts als seichte Wahrheit, vielleicht als Verschwörungstheorie. Tatsächlich scheint zumindest in Großbritannien die Vorstellung geteilt zu werden. Denn dort möchte die Gesundheitsbehörde ab Januar Vitamin D an Menschen verteilen, die sie für besonders gefährdet hält. Dies sind – aus statistischen Gründen – Menschen mit dunkler Hautfarbe sowie Menschen, die in Pflegeheimen wohnen. Bei den dunkelhäutigen Menschen sollen deshalb an einen Vitamin-D-Mangel leiden, da das Melanin die Fähigkeit reduziere, Hier weiterlesen...