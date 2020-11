Große US-Wirtschaft will „eingreifen“ – wenn Trump Probleme macht

Die US-Wahl ist nach Meinung von Donald Trump juristisch noch nicht vorbei. Sein Team hat Anhörungen in einigen Bundesstaaten im Parlament durchgesetzt, dazu zählen Pennsylvania und Arizona. Gleichwohl hatte Trump die Übergabe an das neue Team von Joe Biden – erklärt in einem Tweet bei Twitter – freigemacht. Die viel befürchtete Sorge, besonders auch in deutschen Medien als Szenario angeboten, Trump müsse mit Waffengewalt aus dem Weißen Haus vertrieben werden, erweist sich als grober Unfug, als absolute Verschwörungstheorie.

