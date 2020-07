Grüner Terror: Wandel zur E-Autos gefährdet 100.000 Jobs

Merkel & Co. treiben den Wandel von Verbrennungsmotoren hin zu Elektroautos voran. Obwohl laut Experten Elektro-Autos mehr CO2 produzieren (https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/medieninformationen/2020/zusaetzlicher-strombedarf-hebelt-klimavorteile-von-e-autos-aus/), Kinderarbeit fördern (Kongo) und durch den massiven Lithium-Abbau in Lateinamerika die Umwelt zerstört und vergiftet wird, ist die Transformation offenbar beschlossene Sache. Durch die zunehmende Automatisierung werden Prognosen zufolge jedoch in Deutschland Zehntausende Arbeitsplätze in der Auto- und Zuliefererindustrie wegfallen.

Die Corona-Krise hat die Autokrise noch verschlimmert. Die Autoproduktion ist seit der Krise auf den tiefsten Stand seit 1975 gefallen. Laut Kraftfahrt-Bundesamt Weiterlesen...