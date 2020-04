Gute Nachricht: Helfen Anti-Körper als Therapie?

Die Suche nach Heilmitteln beim Corona-Virus wird immer drängender. Dabei scheinen sich erste Erfolge einzustellen, wie wir an dieser Stelle bereits mehrfach vermerkt haben. Neben neuen Medikamenten, die derzeit in die klinischen Studien gehen, könnte jetzt auch eine Antikörper-Therapie helfen. So jedenfalls die Vermutung, nachdem chinesische Wissenschaftler hier wohl erfolgreich gewesen sind.

Antikörper aus Blut von Menschen

Die Antikörper würden aus dem Blut von Menschen gewonnen, welche selbst an Covid-19 erkrankt waren. Wer genesen ist, könnte sich dieser Vorstellung nach zur Verfügung stellen, Weiterlesen...