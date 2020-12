Gute Nachrichten auch ohne Impfstoff: 80 % Rückgang in Frankreich

Die Welt scheint zumindest teilweise auf den Corona-Impfstoff zu warten. Aktuell wird sich die Welt noch gedulden müssen. Denn die Impfstoffe durchlaufen ab jetzt wenn überhaupt teils die Zulassungsverfahren. Insofern wird die Stimmung auch davon abhängen, wie sich die Zahlen international in den verschiedenen Ländern entwickeln. In Deutschland stagniert die Anzahl der positiv Getesteten in etwa. In unserem Nachbarland Frankreich allerdings fallen die Werte geradezu dramatisch.

Sehr gute Nachrichten aus Frankreich

Die Anzahl der positiv Getesteten lag vor vier Wochen zum Beginn des