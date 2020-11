Gutes Zeichen: Dunkelziffer VIER! Viel mehr Menschen symptomfrei als gedacht

In München ist bis zum Juni eine große “Antikörperstudie” durchgeführt worden. Diese Studie der LMU, der Ludwig-Maximilians-Universität sollte zeigen, wie viele Menschen bereits in einer repräsentativen Gruppe Antikörper ausgebildet hätten. Diese würden darauf deuten, wie viele Menschen wiederum bereits mit dem Virus infiziert waren. Daraus lässt sich auch die Verbreitung des Virus in der Gesamtgesellschaft erschließen. Das Ergebnis. Die Studie ist bei gut 5.300 Menschen, die zufällig ausgesucht wurden, repräsentativ und bringt erstaunliche Ergebnisse.

Demnach sollen sich bis Juni insgesamt 2 % Weiterlesen...