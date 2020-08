Häme im Netz: Bundespräsident Oberlehrer Steinmeier ohne Maske

Die Maskenpflicht in Deutschland erregt die Gemüter. Nun hat sich ausgerechnet Bundespräsident Walter Steinmeier, der anfangs der Woche mit Blick auf die Demonstration in Berlin davon sprach, wir alle müssten Verantwortung für alle anderen tragen, im Urlaub in Südtirol ablichten lassen. Mit vier Musikerinnen und einem Musiker, eine Musikerin im Arm, und das Ganze ohne Maske. Der Abstand dürfte sich auf maximal einen halben Meter belaufen.

Das Foto hat für Diskussionen im Netz und am Ende auch eine Erläuterung/Entschuldigung/ Erklärung des Bundespräsidialamtes Weiterlesen...