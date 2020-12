„Harter Lockdown“ kommt – Das Aus für Tausende Händler

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs haben am Sonntag im Eilverfahren einen „harten Lockdown“ ab dem 16. Dezember beschlossen. Der Lockdown soll bis mindestens 10. Januar andauern. Der Grund: angeblich steigende Infektionszahlen. Der Einzelhandel reagierte panisch und schrieb einen offenen Brandbrief an die Kanzlerin: „Wird die Politik den kompletten Lockdown vor Weihnachten beschließen, dann beschließen sie auch unwiderruflich die Insolvenz von tausenden Händlern und somit die Arbeitslosigkeit von weiteren Millionen Menschen“, so der Appell an die Kanzlerin.

