Heftige Nebenwirkung nach Pfizer-Impfung in USA

Nachdem die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel, FDA, den Impfstoff von BioNTech und Pfizer in den USA zugelassen hat, sind die ersten Menschen geimpft worden. Nach Angaben des Gesundheitsamts des US-Bundesstaates in Alaska musste ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens mit einer heftigen allergischen Reaktion ins Krankenhaus eingeliefert werden – ganz ähnlich wie in Großbritannien, als dort die ersten Corona-Geimpften, Mitarbeiter der nationalen Gesundheitsbehörde, anaphylaktische Schocks erlitten. Die britische Gesundheitsbehörden NHS sprach daraufhin die Warnung an Menschen mit Allergien aus, sich nicht impfen zu Hier weiterlesen...